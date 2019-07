Ironman 2019, un weekend da "record" per chiudere la stagione

Tra poco più di due mesi prenderà il via alla terza edizione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna che si svolgerà a Cervia il 21 e 22 settembre. Grande novità dell’edizione 2019 è l’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna, la mezza distanza che si svolgerà domenica 22 settembre in contemporanea con il 5150 Cervia Triathlon, distanza olimpica del brand. Ad oggi le due gare principali sono sold out, registrando la presenza di oltre 5000 atleti che hanno scelto di chiudere la propria stagione gare in Italia.

Gli atleti provenienti da Germania, Regno Unito e Francia sono coloro che in maniera massiccia scelgono l’evento italiano rafforzando una preferenza per il nostro “Bel Paese” e per la destinazione Emilia-Romagna. Alquanto interessante l’incremento della presenza di atleti russi rispetto al 2018 che dimostra un crescente interesse per il marchio Ironman e conferma un amore per l’Italia. Non mancano rappresentanze di Paesi quali Australia, Giappone e America latina. L’obiettivo di raggiungere oltre 60 paesi rappresentati e 6000 atleti iscritti nelle tre diverse distanze è quasi raggiunto.

3,8 km di nuoto, 180 km in bici e 42 km per l’ultima frazione di corsa: questi sono i km che gli atleti, professionisti e age-group, dovranno affrontare sabato 21 settembre per arrivare in finish line ed essere acclamati come Ironman. Mentre domenica 22 settembre gli age-group si metteranno alla prova in 1,9km di nuoto, 90km di bici e 21km di corsa per la prima edizione dell’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna; gli amanti delle distanze più brevi dovranno percorrere “solo” 1,5km di nuoto, 40km di bici e 10km di corsa prima di arrivare al traguardo e conquistare la meritata medaglia. Entrambe le gare principali mettono a disposizione per professionisti e age-group slot di qualificazione rispettivamente per l’Ironman World Championship 2020 Kona, Hawai’i e Ironman 70.3 World Championship 2020 che si svolgerà a Taupo, Nuova Zelanda.

Confermati anche gli appuntamenti della Night Run e Ironkids. La prima è la corsa di 10k non competitiva che si svolgerà giovedì 19 settembre in notturna. È aperta a tutti coloro che vorranno partecipare a rendere unica la prima serata del lungo weekend. L’Ironkids, invece, è destinato ai giovanissimi che si cimenteranno nella frazione di corsa la cui distanza varia in base alla fascia di età e si svolgerà nel pomeriggio di venerdì 20 settembre.