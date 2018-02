Jessica Pirazzoli prima ai Seniores di pesistica olimpica

In seguito alle qualificazioni regionali tenutesi a San Marino lo scorso 20 gennaio, sono state pubblicate le classifiche nazionali dei Campionati Italiani di Pesistica Olimpica. Jessica Pirazzoli, atleta tesserata presso l'asd Crossfit Rmg di Lugo, si è posizionata al primo posto nella categoria di peso 63 chili, nel Criterium Nazionale Universitario e al 17esimo posto nella classifica generale.

"Un risultato straordinario e assolutamente meritato per Jessica - spiega Simone Dalpozzo, Presidente di Crossfit Rmg nonché responsabile Tecnico Atleti – Sicuramente un traguardo importante, ma non un punto di arrivo per Jessica che ha ancora margini di miglioramento sui propri personali e che continua la tradizione che vede Crossfit Rmg come un punto di riferimento per la Pesistica in Emilia-Romagna".