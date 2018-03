Judo, i 'magnifici sette' tutti qualificati ai Campionati italiani

Domenica presso il palazzetto dello Sport di Castelfranco Emilia si sono svolte le gare di Qualificazione ai Campionati Nazionali di Judo della categoria cadetti. Gara importante per gli atleti del Team Romagna Judo che, accompagnati dal Maestro Berretti, hanno partecipato, riuscendo tutti a qualificarsi per i Campionati Italiani: Alboni Giulia (44 kg), Degli Angioli Chiara (57 kg), Minoccheri Filippo (60 kg), Mondello Jean Franco (60 kg) Questi atleti parteciperanno alla finale insieme a Camerani Francesco, Gabelli Andrea e Rondinini Maia qualificati di diritto.

I 'magnifici 7' parteciperanno quindi alla finale dei Campionati Italiani che si svolgeranno il 21-22 aprile 2018 presso il Pala Pellicone di Lido di Ostia. Grande soddisfazione per il Team. Da segnalare anche la convocazione pervenuta a 3 atleti seniores del team (De Luca Gabriel, Naldi Danilo e Pyzh Sergio) per l’allenamento collegiale che si svolgerà il 7 aprile a Bergamo insieme alla nazionale russa accompagnata dal commissario tecnico Ezio Gamba. Il Trj dà appuntamento per il 8 aprile al palazzetto dello Sport di Ozzano Emilia con il Criterium Giovanile Sorriso di Marika per i ragazzi e fanciulli e a Rosignano per gli atleti agonisti che parteciperanno al 16esimo Trofeo di Judo della città.