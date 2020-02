Judo, il Team Romagna continua a raccogliere medaglie

Al "2° Memorial Sesio Famà", svoltosi domenica al Palazzetto dello Sport di Spello, il Team Romagna ha centrato cinque volte il podio. Prime esperienze per gli esordienti A, Cardaropoli Gianluigi nei 55 kg è salito sul gradino più alto vincendo la medaglia d'oro,mentre la Balestrazzi Elena kg 40 si è dovuta accontentare del bronzo. Un ottimo Esu Matteo 46 kg, esordiente B, in gran forma ha conquistato la medaglia d'argento dopo aver affrontato vari incontri. I compagni Casella Riccardo kg 50 e Balestrazzi Giulia kg 44 pur imponendosi sono rimasti ai piedi del podio. La volontà Francesco Camerani di dimostrare di avere tutte la carte in regola per imporsi in una categoria difficilissima, agguerrita quella dei 73 kg cadetti, gli ha permesso di cogliere un risultato di prestigio: l'oro (tutti gli incontri vinti prima del limite). Sempre per la categoria Cadetti kg 73, buon risultato per Andrea Gabelli: medaglia di bronzo; invece ben figurando Minoccheri Filippo è rimasto ai piedi del podio. Prosegue la preparazione degli atleti del Team Romagna judo, della categoria cadetti, partecipando allo stage ’European Cup di Follonica; invece la categoria Esordienti B sarà impegnata il prossimo fine settimana a Riccione partecipando al Circuito Italia, gara valevole per la Ranking list Nazionale.