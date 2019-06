Judo, Mikhail Ricci Mingani vola ai Mondiali in Spagna

L'atleta santagatese Mikhail Ricci Mingani della squadra di Alfonsine Ji-Ta-Kyo-Ei Judo parteciperà, dal 2 al 7 luglio, al campionato mondiale di judo in programma a Tortosa, in Spagna. Mikhail Ricci Mingani, classe 2001, abita a Sant’Agata sul Santerno e frequentare l'Ipsia di Lugo. Nell’aprile scorso ha conseguito a Riccione il titolo di campione italiano di judo nella categoria juniores 55 kg, bissando il successo del 2018. Ha iniziato a praticare judo a cinque anni, frequentando la scuola di judo di Lugo con il maestro Paolo Beretti. In seguito è passato alla squadra di Alfonsine Ji-Ta-Kyo-Ei Judo con il maestro Hamid Dacrì.