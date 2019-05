Judo, tante medaglie per il Team Romagna a Castelfranco Emilia

Un altro fine settimana di gare per gli atleti del Team Romagna Judo, impegnati nel 46esimo Trofeo di Judo di Città di Castelfranco Emilia, dedicato al tecnico Erio Pasquinelli. Questo importante trofeo si è svolto in due giornate, per poter accogliere i quasi 400 atleti iscritti, appartenenti ad oltre 60 società. Vista la rilevanza di questo evento, le premiazioni si sono svolte alla presenza del sindaco e dell'assessore allo sport del comune di Castelfranco Emilia. I risultati ottenuti dai nostri atleti: medaglia d'oro: Giulia Alboni (cadetti, 52 kg); medaglia d'argento: Sergio Pyzh (senior, 73 kg), Francesco Camerani (cadetti, 73 kg), Matteo Anacardi (esordienti A, 36 kg); medaglia di bronzo: Chiara Degli Angioli (juniores, 63 kg), Maia Rondinini (cadetti, 70 kg), Matteo Esu (eserdienti B, 46 kg), Riccardo Casella (esordienti A, 50 kg).

Sono scesi sul tatami anche altri atleti del Team Romagna Judo (Francesca Calderoni, Liborio Campo, a) che, pur con grande impegno e buone prestazioni, non sono però riusciti a raggiungere il podio. L'insieme di questi risultati ha permesso al Team Romagna Judo di ottenere l'ottavo posto nella classifica a squadre. Il prossimo impegno agonistico per il Team Romagna Judo sarà in Austria.