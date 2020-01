Judo, tanti successi per i piccoli judoka lughesi

Si chiude l’attività agonistica 2019 del Team Romagna Judo, con la Manifestazione Educativa Interprovinciale "Criterium Giovanile 4 Città 2019" che si è svolta a Forlì. Come sempre ricca di successi e di soddisfazioni per i piccoli judoka guidati dal Maestro Paolo Berretti 7 Dan, che hanno ottenuto risultati di prestigio conquistando 4 medaglie d’oro con Bertozzi Leonardo, Cortesi Simone, Gatta Emiliano categoria fanciulli, Budini Mauel categoria ragazzi. Hanno conquistato la medaglia d’argento De Matteis Luca categoria Fanciulli, Cardaropoli Gianluigi categoria ragazzi e infine medaglia di bronzo per Cortesi Riccardo categoria ragazzi.

La stagione agonistica 2020 riapre con lo stage a Roma a gennaio per gli esordienti B e A , ragazzi con il Campione Olimpico Fabio Basile e la Campionessa Rosalba Forceniti. Il Team Romagna Judo svolge la sua attività a Lugo, presso la palestra Ex-Enal in Via Emaldi 20; gli allenamenti si svolgono nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì; i corsi sono rivolti ai bambini, ai ragazzi, al settore agonistico ed alla difesa personale; le iscrizioni sono sempre aperte e c’è la possibilità di fare prove gratuite; per informazioni contattare Berretti 3393458248 oppure Susy 3477946028.