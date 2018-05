Karate, 250 piccoli "karateka" in città per il Trofeo Kenshin Bobo

Sono arrivati a Ravenna da tutta l’Emilia-Romagna per partecipare alla gara che porta il nome del simpatico cane Kenshin Bobo, mascotte della Fikta, la Federazione del Karate tradizionale guidata dal Maestro Hiroshi Shirai. La settima edizione regionale del Trofeo Kenshin Bobo, che ha coinvolto circa 250 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, è stata organizzata dal Comitato regionale della Fikta Emilia- Romagna con la collaborazione della Shotokan Karate Club Ravenna.

La manifestazione si è svolta all’interno della palestra Palamattioli di via Cicognani e ha previsto prove individuali di kihon (esercizi fondamentali) e kata (forma). Gli atleti, da cintura bianca a nera, si sono presentati nel primo pomeriggio per l’inizio delle competizioni. Tanta emozione ma anche tanta voglia di dare il meglio di sè sul tatami hanno caratterizzato le gare dei giovanissimi praticanti, che hanno scelto di seguire i valori dell’antica disciplina giapponese fondata sul rispetto e sulla ricerca costante del miglioramento attraverso l’allenamento e l’impegno. Il pomeriggio di gare è stato preceduto da uno stage regionale i cui partecipanti sono stati suddivisi per gruppi omogenei in base al livello di pratica. Le cinture nere si sono riunite nella palestra di via Cicognani, tutte le altre nella palestra delle scuole medie Novelli di via De Gasperi. Soddisfatto dell’organizzazione della giornata il direttore tecnico del Shotokan Karate Club Ravenna – la più antica scuola di Karate della città - maestro Alessandro Cilla, VI Dan, che ha già avuto occasione in passato di contribuire alla realizzazione di eventi federali finalizzati allo sviluppo del karate: “La migliore promozione è comunque la serietà con cui si fanno le cose” – ha commentato.