'Krash Trail', una corsa tra i calanchi del Parco della Vena del gesso

E’ ormai partita la lunga stagione dei trail, le corse podistiche su sentieri, e la Leopodistica di Faenza è già in procinto di varare il secondo evento. Infatti dopo il successo del terzo “Capraia Rock Trail”, che ha invaso l’isola toscana con oltre 400 presenze tra runners e accompagnatori, nell’ultimo weekend di marzo è in rampa di lancio la quarta edizione del “Krash Trail”.

La maratona in linea, che collegherà Brisighella a Faenza correndo sui famosi calanchi del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola, si svolgerà ancora il 1 maggio e presenta un dislivello positivo di 2.000 metri, avvalorato dall’assegnazione, insieme alla distanza di mezza maratona (D+ 700 m.) dei titoli regionali Uisp individuali e societari. La seconda fascia di iscrizione agevolata scadrà il 25 aprile. La partenza di queste due prove agonistiche verrà data da Piazza Carducci a Brisighella, mentre l’arrivo sarà ospitato in Piazza del Popolo a Faenza, lo stesso che 25 giorni dopo accoglierà i partecipanti della “100 Km del Passatore”. Altre tre prove promozionali partiranno invece dal Parco della Punta degli Orti a Faenza, per convergere alla fine tutte sotto il medesimo arco d’arrivo: alle 9,30 il Kids Trail di 2 km, riservato gratuitamente ai più piccoli; mentre alle ore 10 la 15 km (D+ 300 m.) e la 7 km (D+ 180 m.), per i principianti. Queste ultime due prove apriranno le iscrizioni due ore prima lo stesso giorno della partenza.

Dopo le premiazioni delle due prove agonistiche sarà allestito il pranzo finale dal Bistrò Rossini. Tutta la manifestazione sarà a “impatto zero”, utilizzando contenitori, medaglie, abbigliamento biodegradabili nel progetto regionale “Primo è l’Ambiente” e cercando d’insegnare in modo ludico a bambini e ragazzi, ma anche agli adulti, come tenere pulito il Pianeta, la nuova sfida globale degli anni 2000.

Intanto nell’ultimo weekend gli atleti in livrea Leopodistica hanno conquistato prestigiosi piazzamenti su vari fronti. Alla 43esima “Maratona del Lamone” di Russi, l’argento Societario nei Campionati Nazionali Uisp di specialità; al “Montegelli Trail” (km 22 di Sogliano al Rubicone) Francesca Muzzi ha trionfato, con Senese e Ladogana quinta e sesta; all’Ultratrail Via degli Dei (km 125, D+ 5.100 m) quindicesima piazza per Thomas Carrelli (18.41’34”) e ventisettesima pari merito per il quartetto Venturini-Gurioli-Angeli-Galanti.