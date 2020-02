L’associazione Ravenna Fc festeggia i 7 anni di attività e diventa azionista di Ravenna Women

Probabilmente neanche i soci fondatori dell’associazione Ravenna Football Club in quella lontana sera del 2013 avrebbero pensato che a distanza di soli sette anni si sarebbero ritrovati per festeggiare l’ennesimo compleanno di un gruppo di appassionati, che ha messo la rinascita del calcio cittadino al centro di questo progetto vincente.

Si è infatti ritrovata giovedì sera l’Associazione Ravenna Fc, cuore pulsante del calcio ravennate e realtà che detiene la proprietà della squadra giallorossa. Un impegno costante che in pochi anni ha riportato il professionismo in città ma, soprattutto, ha ricostruito e rilanciato un settore giovanile che ora costituisce un modello per le giovani generazioni. La location scelta per questa occasione, come ricordato dal Presidente Antonio Venturini, non è casuale. L’evento infatti si è svolto al Mercato Coperto, luogo centrale della nostra città, che come il Ravenna ha subito un processo di rinascita e rinnovamento fino a diventare la splendida realtà che è ora.

Il presidente nel fare gli onori di casa ha ribadito come l’impegno di ogni socio sia fondamentale per l’associazione. Un coinvolgimento testimoniato dal successo della serata che ha visto oltre 100 partecipanti. Annunciata, tra le varie iniziative, l’intenzione da parte dell’associazione stessa di diventare azionista di riferimento anche di Ravenna Women, per un progetto che cresce, si espande e diventa sempre più di ampio respiro. La serata conviviale ha visto la gradita presenza di alcune istituzioni cittadine quali il Questore Loretta Bignardi, il Vicequestore Ornella Lupo, il Presidente del tribunale Roberto Sereni Lucarelli, omaggiati con una divisa da gioco personalizzata del Ravenna Fc.

L’amministrazione comunale era rappresentata dall’Assessore allo sport Roberto Fagnani che ha colto l’occasione per un doveroso e sentito ricordo di Fabrizio Matteucci, recentemente scomparso, che nel 2012 fu il promotore di Ravenna Sport 2019 la cooperativa da cui tutto questo progetto ebbe inizio. Immancabile la presenza della prima squadra ed il saluto del presidente del Ravenna Fc Alessandro Brunelli, il quale ha ringraziato tutti i presenti per l’impegno dimostrato che è stato ed è fondamentale per tutti i risultati conseguiti in questi anni di duro lavoro. Il Direttore Generale Claudia Zignani ha parlato dell’Academy, il settore giovanile giallorosso che superando varie difficoltà intrinseche nel processo di crescita adesso si sta assestando ad ottimi livelli sportivi, senza ovviamente dimenticare l’aspetto culturale ed educativo che deve rimanere il focus principale dei ragazzi. Chiusura della serata in dolcezza con la torta realizzata dai pasticceri del Mercato Coperto.