L'ex giocatore dell'Orasì Tambone torna in città per il camp di basket per bambini

Matteo Tambone, protagonista di tre indimenticabili stagioni con la maglia dell’Orasì Basket Ravenna, torna a Ravenna per il "Tambo Camp 2k18", che si svolgerà dal 25 al 29 giugno all’Acquae Sport Center di Porto Fuori. Il playmaker romano ha scelto la nostra città come sede della prima edizione del suo camp, rivolto a ragazzi e ragazze dai 7 ai 15 anni, a conferma del forte legame con Ravenna anche dopo il trasferimento dell’anno scorso a Varese, dove ha appena concluso una strepitosa stagione in Serie A, culminata con i playoff. L’iniziativa sarà presentata giovedì 24 maggio alle 18:00 allo Sporty Store di viale Allende: sarà l’occasione per incontrare Tambone, a disposizioni per foto e autografi con i presenti.