L'Historic Minardi Day festeggia a Imola i campioni del motorsport

Anche per la terza edizione l’Historic Minardi Day festeggia i Campioni del Motorsport che saranno presenti durante il fine settimana all’Autodromo di Imola e al golf club “Le Cicogne” di Faenza che, a partire da venerdì pomeriggio ospiterà la sfida tra piloti e Vip inaugurando l’evento motoristico che vedrà protagonista anche la rallysta Prisca Taruffi nonché grande appassionata e campionessa di golf (presente anche sabato). Nel lungo weekend e nei box dell’Enzo e Dino Ferrari sono attesi nomi importanti che hanno contribuito a scrivere la storia del team fondato da Gian Carlo Minardi come Pierluigi Martini che ha corso oltre 100 GP con la scuderia faentina portano al debutto nel Gran Premio del Brasile del 1985 la M185, e Alessandro Nannini, pilota di punta Alfa Romeo che ha debuttato in F1 proprio con il Minardi Team nel 1986 difendendo i colori anche nella stagione successiva prima di passare sotto le vesti della Benetton vincendo il Gran Premio del Giappone.

Nella giornata di venerdì e sabato sarà presente anche Gianni Morbidelli che approdò a Faenza nel 1991, guidando in coppia con Pierluigi Martini la M191 motorizzata Ferrari, e l’anno successivo la M192 spinta dal V12 Lamborghini, proseguendo la carriera in Footwork e Sauber oltre al ruolo di collaudatore in Ferrari sostituendo anche Alan Prost nel Gran Premio d’Adelaide del 1991. Domenica 6 ci sarà Luca Badoer, storico collaudatore Ferrari che corse coi colori Minardi Team nelle stagioni 1995 e 1999 e già protagonista della seconda edizione. Saranno presenti anche Miguel Angel Guerra, primo pilota messo sotto contratto da Gian Carlo Minardi, Tarso Marques, Luis Perez Sala, Roberto Moreno, Giovanni Lavaggi che scenderà in pista con la sua LMP1 e gli Ingegneri Gabriele Tredozi (presente fin dalla prima edizione con la sua Minardi PS04B) e Aldo Costa che domenica guiderà la Mercedes W04.

Insieme ai piloti Minardi, anche tanti amici di Gian Carlo che hanno scritto le pagine più importanti del Motorsport mondiale tra i quali Riccardo Patrese (257 Gp in F1 e vice-campione del Mondo nel 1992), Emanuele Pirro, che lo scorso anno ha coronato il desiderio di guidare la vettura faentina “Ho aspettato 55 anni per guidare una Minardi e finalmente ci sono riuscito. Stiamo festeggiando la storia di un uomo e di una scuderia che ha scritto la storia del Motorsport, una storia di passione, tenacia e sfidare le difficoltà. Weekend incredibile. Spero che possa diventare un appuntamento fisso negli avvenire” così commentava il vincitore di cinque 24Ore Le Mans.

Gabriele Tarquini (78 GP in F1, pilota Alfa Romeo, BMW, Honda e Seat col quale si laurea campione del mondo WTCC nel 2009), Andrea Bartolini (Campione del Mondo FIA GT e FIA GT1 nel 2010 con la Maserati MC12), Matteo Bobbi (Campione del Mondo GT), Alex Caffi, Carlo Facetti nel cui palmares spicca, tra l’altro, il successo nella 24Ore Le Mans del 1980 al volante della Lancia Monte Carlo, l’alfiere BMW Roberto Ravaglia che con la casa bavarese conquistò un campionato mondiale (1987), due europei (1986, 1988), tre campionati italiani (1990, 1991, 1993), un campionato tedesco (1989), e vincitore di due 24 Ore del Nürburgring (1989, 1995) e tre 24Ore Spa-Francorchamps (1985, 1988, 1994), l’ex- F1 Siegfried Stohr che sarà protagonista anche dello spettacolo “Piloti d’altri tempi” nella sala Briefing sabato 5 a partire dalle ore 17,00 e l’ingegnere Mauro Forghieri che presso la Sala Conferenze “Ayrton Senna” alle 11 (sabato 5) presenterà il libro “Capire la Formula 1. I segreti della sua evoluzione dagli anni ’60 a oggi” a cui seguiranno diversi altri appuntamenti. Sabato 5 arriverà in Autodromo anche il pilota Mercedes – AMG Petronas Motorsport Valtteri Bottas in occasione di una sessione di autografi dalle 14,00 alle 15,00. Domenica 6 l’ex-F1 Nick Heidfeld, protagonista del Mondiale di Formula E, scenderà in pista al volante della M4Electro Mahindra Racing. Roberto Farneti, ex pilota della Scuderia Everest porterà in pista la meravigliosa March-Bmw Schnitzer 732 che fu di Ernesto “Tino” Brambilla. Spazio anche al karting col giovanissimo bolognese Andrea Kimi Antonelli.