L'Ironman 2020 di Cervia è sold out: 2600 atleti ai nastri di partenza

A meno di una settimana dal sold out della lunga distanza, e in meno di 12 ore dall’annuncio via social e newsletter dedicate agli atleti degli ultimi 75 posti disponibili per gli atleti individuali, anche l’Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna raggiunge il suo obiettivo per il 2020.

La gara, alla sua seconda edizione, si svolgerà domenica 20 settembre 2020 e vedrà ai nastri di partenza 2600 atleti provenienti da circa 60 Paesi. La presenza straniera si attesta nell’ordine del 60% dei partecipanti e i Paesi con il maggior numero di partecipanti, dopo l’Italia, sono il Regno Unito, la Germania, Svizzera e Austria. Così come per la lunga distanza, anche qui l’80% è di sesso maschile con un’età media tra i 45 e 49 anni e la presenza delle atlete donne si attesta sul 20%. Interessante notare che per oltre il 50% degli iscritti sarà il primo Ironman 70.3 in assoluto. Percorso che ricalca perfettamente quello della lunga distanza ma con distanze “ridotte” ossia 1,9km di nuoto, 90 km di bici e 21 di corsa e che ben si adatta a chi per la prima volta affronta una prova di questo tipo di gara.

La possibilità di partecipare a questo weekend targato Ironman Italy è ancora aperta per chi preferisce gareggiare in staffetta e condividere l’esperienza con i propri compagni di squadra, mentre per chi sta ancora valutando come chiudere la stagione le iscrizioni sono ancora aperte sia per individuali che staffette per la prima edizione dell’Ironman 70.3 Sardegna che si svolgerà il 25 ottobre a Santa Margherita di Pula, dove l’Ironman Italy chiuderà la propria stagione.