L'OraSì attende Treviso: "Sarà difficile, ma daremo il massimo"

Pasquetta di lusso al Pala De Andrè, visto che lunedì alle 18,30 andrà in scena a Ravenna il big match di giornata tra OraSì e De Longhi Treviso nell'ambito del 'Basketball Day' organizzato dal Basket Ravenna insieme a Cna ed alle sua associate. La gara andrà in diretta televisiva su Sportitalia, che l'ha scelta tra tutte quelle della ventisettesima giornata di A2.

Treviso è nettamente la squadra più in forma dell'intera A2, viene da 12 vittorie nelle ultime 13 gare disputate e punta a risalire fino al secondo posto alla vigilia dell'ultimo mese della stagione regolare. I veneti hanno inserito su un roster già di livello Lombardi e Swann, ed una volta recuperati tutti gli infortunati hanno iniziato una progressione irresistibile che li ha portati al terzo posto, con vista sul secondo. L'OraSì, da parte sua, non vuole perdere altro terreno nella corsa verso un posto nei playoff e intende reagire davanti ad un pubblico una volta ancora da 'sold out' dopo le due sconfitte di Verona e Porto San Giorgio.

Ecco la presentazione del match di coach Antimo Martino: “Ci aspetta una partita molto difficile per il valore di Treviso, che era tra le favorite del campionato e dopo qualche problema iniziale ha invertito benissimo il trend anche grazie alla saggezza dimostrata nella gestione dei momenti difficili. Delle tre favorite a mio parere ora la De Longhi è la squadra più in forma e le dodici vittorie nelle ultime tredici partite lo testimoniano. Possono contare su un roster profondo e con tante alternative, per l’OraSì sarà difficile ma daremo il massimo. Credo che non sarà la partita decisiva per l’accesso ai playoff indipendentemente dal risultato e che tutto si risolverà solo all’ultima giornata. Comunque proveremo a tornare alla vittoria in questa occasione speciale".