L'OraSì comincia a sudare: primo allenamento di coach Andrea Mazzon

E' scattata ufficialmente giovedì pomeriggio alla palestra Morigia la stagione 2018/19 dell’OraSi Basket Ravenna. Agli ordini dei coach Andrea Mazzon, Lotesoriere e Taccetti e del preparatore atletico Salvatore Poma hanno iniziato infatti a lavorare 7 giovani atleti tra i quali anche due elementi del roster della prima squadra, Michele Rubbini e Fadilou Seck. “È importante iniziare la preparazione con un gruppo già folto di giocatori - commenta il coach -. Sarà un periodo importante per tutti, sia per capire quello che chiederò loro sia per iniziare a comprendere il basket professionistico. Ci sarà poco da parlare e tanto da lavorare, siamo tutti carichi e molto contenti di iniziare gli allenamenti”.

Entusiasta Rubbini: "La nuova avventura che mi aspetta a Ravenna si prospetta davvero molto importante per me. Non vedevo l’ora di iniziare a lavorare con lo staff e con i nuovi compagni e adesso è arrivato il momento di farlo". I lavori proseguiranno fino a domenica, poi a partire dal pomeriggio di lunedì tutta la prima squadra inizierà ad allenarsi insieme. Sempre nella giornata di lunedì sono previste le visite mediche del roster dell’OraSì e la consegna del materiale per l’inizio degli allenamenti. L’arrivo dei nuovi americani Adam Smith e Josh Hairston è previsto nei prossimi giorni, in tempo comunque per effettuare anche loro le visite mediche entro la giornata di lunedì 20 agosto. La prima uscita ufficiale della nuova OraSì è confermata per il 31 agosto e 1 settembre a Pinarella, nell’ambito del Torneo che ricorda la figura di Piersante Manetti.