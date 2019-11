L'OraSì in trasferta a Milano. E non mancheranno i fedeli Leoni bizantini

Mancano poche ore all’anticipo dell’ottavo turno del campionato LNP, che venerdì sera vedrà l’OraSì Ravenna impegnata al Pala Lido – Allianz Cloud contro l’Urania Milano. "Ci aspetta un’altra settimana con tre partite ravvicinate - commenta coach Massimo Cancellieri -. Questo è un campionato che non permette distrazioni, dobbiamo continuare a lavorare sull’attenzione e sull’intensità, trovando le giuste motivazioni in noi stessi e non nell’avversario che di volta in volta incontreremo. Siamo al terzo mese insieme e si sta costruendo una buona chimica di squadra, ma il nostro processo di crescita continua, senza guardare la classifica".

"La sfida di Milano nasconde tante insidie, in un girone così equilibrato non esiste una partita più facile delle altre - aggiunge Alberto Chiumenti -. Noi dobbiamo pensare a fare una partita di squadra, perché quando si lavora e si difende come un gruppo, le individualità degli avversari pesano meno". Palla a due alle 20.45, con diretta su Sportitalia e LNP pass per gli abbonati al servizio. Gli arbitri saranno Marco Pierantozzi di Ascoli Piceno, Antonio Bartolomeo di Cellino San Marco (BR), Alberto Morassutti di Sassari. Al seguito un pullman di tifosi.