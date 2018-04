L'OraSì sbanca Mantova e vede più vicini i playoff

É ancora il rush finale, anzi il Rice finale a permettere all'OraSi di conquistare nel giro di cinque giorni un'altra vittoria in volata (75-71) che la avvicina ulteriormente ai playoff. Una Dinamica Mantova vogliosa di riscatto dopo i provvedimenti societari ha come previsto reso dura la vita a Ravenna, ma alla fine sono stati soprattutto Grant e Rice a trascinare la squadra verso una meritata vittoria, arrivata nonostante un'altra partita di marcata inferiorità ai rimbalzi. Cronaca: primo quarto equilibratissimo, Ravenna sull'8-8 ha mandato a segno solo Grant mentre Mantova trae vantaggio dai 5 falli presto fischiati contro l'OraSi e resta a galla con i liberi.

La tripla di Raschi impatta a 11, poi va avanti ad inizio secondo quarto la Dinamica con la tripla di Legion ma un break firmato ancora da Grant dà il massimo vantaggio a Ravenna sul 19-24.Reazione virgiliana con Candussi e Jones e controsorpasso (28-26) con gioco da tre di Vencato. Ancora i liberi penalizzano Ravenna e Legion adesso è caldo ma Rice con 5 punti e la tripla di Giachetti danno il nuovo vantaggio sul 32-35 e la ciliegina a pochi secondi dalla sirena è la tripla di Montano per il massimo vantaggio (32-38).

L'avvio del terzo quarto però è negativo per l'OraSi, che viene poi ancora penalizzata dai fischi arbitrali. Ravenna si ritrova sotto di 4 punti ma grazie a Rice termina il quarto in perfetta parità. Ultimo quarto e sul 71-68 interno a poco più di un minuto dalla fine l'OraSi è vicina alla sconfitta ma dai suoi mori arrivano le zampate decisive: canestro di Grant, tripla di Rice e sull'ultimo attacco virgiliano un fallo in manda in lunetta il freddissimo Giachetti: 2 su 2 e l'OraSi ora é vicina ai playoff. Prossimo appuntamento domenica 15 al Pala de Andrè contro la lanciata Bergamo.

Il tabellino OraSi: Giachetti 9, Sgorbati 2, Masciadri, Rice 23, Grant 27, Raschi 7, Montano 4, Chiumenti 3.