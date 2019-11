L'OraSì tornerà in tv e sarà per il big match contro Forlì

Il big match pre-natalizio tutto romagnolo in diretta tv. La prima di ritorno, che vedrà di fronte OraSì Ravenna e Pallacanestro Forlì 2.015, si disputerà domenica 22 dicembre alle 12 e sarà trasmessa su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Si tratta della terza apparizione della squadra di coach Cancellieri davanti alle telecamere di Sportitalia, dopo il lunch match casalingo di fine ottobre contro Caserta e la partita di metà novembre al Pala Lido di Milano contro l'Urania. Ecco il calendario della programmazione televisiva di dicembre della Serie A2 Old Wild West sul canale 60 del digitale terrestre, reso noto da Lega Nazionale Pallacanestro: domenica 1 dicembre alle 12 Edilnol Biella-GeVi Napoli; 8 dicembre alle 19 Novipiù Casale Monferrato-Reale Mutua Torino; domenica 15 dicembre alle 18 ultimo turno andata, una diretta (obbligo contemporaneità); e sabato 28 dicembre alle 20.45 Tezenis Verona contro Old Wild West Udine.