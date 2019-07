L'ultramaratoneta Marco Olmo darà il via alla prima 'Ravenna Park Race'

Un altro tassello dell’organizzazione della prima edizione di Ravenna Park Race è stato svelato. Dopo aver ufficializzato la medaglia, è arrivata anche la conferma che il celebre ultramaratoneta Marco Olmo darà il via alla manifestazione in programma il 15 settembre con partenza dal Centro Sportivo Stella Rossa di Casal Borsetti.

Marco Olmo è un’autentica leggenda per tutti gli ultrarunner del mondo. A quasi 71 anni il suo palmares è impressionante e contempla la partecipazione praticamente a tutte le più grandi sfide di resistenza del globo, con una serie di vittorie impressionanti in queste infinite sfide fatte di resistenza e autosufficienza alimentare. Tra i successi, dal 1998 ad oggi, figurano la Desert Marathon in Libia, la Desert Cup in Giordania, il Gran Raid du Cro-Magnon fra Italia e Francia, l’Ultra Trail du Mont Blanc, il Raid in Oman, la Runiceland in Islanda, la Carrera de Baja in Messico, l’Ultra Bolivia Race e l’Ultra Africa Race in Mozambico. Un personaggio poliedrico che scrive libri e si racconta in film e documentari.

Nella giornata di sabato 14 settembre Olmo presenterà al Bagno Losco di Marina Romea il suo ultimo libro “Correre nel vuoto”, una riflessione sulla corsa, la fatica e la resistenza umana. Il giorno successivo invece sarà presente a Casal Borsetti per lo start della Ravenna Park Race previsto alle 9.00 del mattino. È in via di definizione, nel frattempo, anche il programma di iniziative e appuntamenti di vario genere previsti per la giornata di sabato 14 settembre.