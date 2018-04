La Bunge Romagna In Volley conquista il titolo regionale nella categoria Under 14

Superando in finale i bolognesi della Zinella Vip la Bunge Romagna In Volley si è aggiudicata ieri il titolo regionale nella categoria Under 14. Nella final four disputata a San Mauro Pascoli la squadra di Minguzzi e Forte nella gara che metteva in palio il primo posto ha vinto al termine di una vera e propria battaglia chiusa al tiebreak. Sotto di due set, i baby romagnoli si sono resi protagonisti di una bellissima rimonta, pareggiando il conto nelle due frazioni successive e piegando i felsinei in quella decisiva. Questi i parziali: 14-25, 20-25, 25-17, 25-14, 15-9. In precedenza, nella semifinale del mattino, la Bunge Romagna In Volley aveva sconfitto con un secco 3-0 (25-14, 25-18, 25-13) i modenesi della Mukkeria in una partita senza storia.

Grazie a questa affermazione i ragazzi di Minguzzi e Forte si qualificano alle finali nazionali che si svolgeranno a Catania dal 15 al 20 maggio. “E’ un titolo regionale conquistato con il sudore – spiega il tecnico Valerio Minguzzi – e che quindi ci dà una gioia ancora maggiore. Questo successo è il frutto di un lavoro corale, dove tutti i componenti della rosa hanno portato il loro contributo, riuscendo a sopperire anche alla mancanza del palleggiatore Armellini. Vincere al tiebreak dopo essere stati sotto 2-0 è un’impresa grandiosa. Nei primi due set Bologna è stata impeccabile, ma noi nel terzo ci siamo ‘svegliati’, iniziando a ridurre gli errori, e da quel momento in poi non c’è stata più partita. Adesso abbiamo di fronte a noi un’altra avventura, dove dovremo pensare soprattutto a divertirci. Facendo così il resto verrà da solo e ci potremo togliere altre soddisfazioni”.

Presente alle partite della fase finale Maurizio Morganti, presidente del Consorzio Romagna In Volley cui aderisce il Porto Robur Costa, che ha dichiarato: “Questo risultato dei nostri giovani 2004 continua a confermare che le collaborazioni, in particolare tra i club del Consorzio Romagna In Volley e romagnoli coordinati dal direttore tecnico Pietro Mazzi, rappresentano il giusto percorso per ottenere risultati sportivi di rilievo, che valorizza i club di provenienza, preziosi sul territorio che presidiano”.

Grande, ovviamente, è la soddisfazione del presidente del Porto Robur Costa, Luca Casadio: “Per una realtà come la nostra che da sempre assegna un’importanza fondamentale al settore giovanile si tratta di una grande gioia. Siamo orgogliosi di questo risultato, in quanto i giovani sono il cardine e il motore della nostra società. A garanzia e testimonianza dello sforzo che facciamo c’è infatti la partecipazione ogni anno delle nostre selezioni alle finali nazionali. Il progetto Romagna In Volley ci ha permesso di incrementare sforzi e risultati e ringrazio quindi tutti coloro che, partendo dagli sponsor per arrivare ai collaboratori, passando per gli allenatori e i ragazzi, hanno permesso il raggiungimento di questo ennesimo ottimo risultato”.

Questo l’organico della Bunge Romagna In Volley a disposizione dei tecnici Valerio Minguzzi e Fabio Forte: Alessandro Bovolenta, Lorenzo Tomassini, Giacomo Minniti, Giovanni Pascucci, Edoardo Nori e Diego Frascio del Porto Robur Costa, Andrea Armellini, Filippo Mancini e Lorenzo Tuccelli della Dinamo Bellaria, Noah Calisesi, Luca Falzaresi e Mattia Orioli del Volley Club Cesena.