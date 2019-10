La campionessa mondiale di Beach Tennis ricevuta dal sindaco Medri

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e l'assessore allo Sport Michela Brunelli hanno incontrato Nicole Nobile campionessa mondiale di Beach Tennis, che ha conquistato di recente la Medaglia d’oro olimpica nel doppio femminile agli Anoc World Beach Games di Doha. L’atleta cervese nata nel 1995 è laureata in ingegneria edile. Ha iniziato a giocare a beach tennis nel 2011, provenendo dalla ginnastica artistica. Eccellenti i risultati raggiunti nelle numerose competizioni. Il 2019 è stato un anno ricco di vittore: Nobile si è aggiudicata l'Italian Championship FIT Indoor, il G1 Copacabana Open, il Las Palmas Gran Canaria, il G1 di Cervia, il G1 Royan, oltre al Mediterranean Beach Games DF, DMX 2019.

Il sindaco si è complimentato con Nicole per il talento, la passione, l’impegno e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport. "Un’indimenticabile esperienza alla prima edizione dei World Beach Games di Doha - commenta Nobile -. Sono felice e onorata di avere rappresentato l’Italia in quella che per me è stata la competizione più importante dell’anno. L’emozione di vincere una medaglia d’oro alla fine di questa lunghissima stagione e l’aver messo tutta me stessa fino all’ultimo punto, mi fa capire quanto questo sport mi trasmetta. Il sogno della mia vita è diventato realtà. La felicità è di vedere riconosciuti tutti i miei sforzi".