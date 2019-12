La Consar affronta Padova in una sfida con vista sulla Coppa Italia

Il campionato di SuperLega Credem Banca corre velocissimo verso la fine del girone d’andata: domenica è in programma l’undicesima giornata e per la Consar Ravenna si profila all’orizzonte la Kioene Padova per un match che curiosamente rappresenta il penultimo ostacolo di Saitta e compagni prima del giro di boa, proprio come fu nello scorso campionato. E quello che si svilupperà al Pala de Andrè (inizio alle ore 18, dirigono Sobrero di Carcare e Cerra di Bologna) promette di essere un match dagli elevati contenuti tecnici e agonistici visto che si affrontano due delle squadre che nelle ultime cinque giornate hanno saputo fare più punti: 9 la Consar, uno in meno la Kioene.

Ne è convinto anche Marco Bonitta, il coach della Consar. “Sì, credo che sarà così; se noi e loro offriamo le prestazioni che abbiamo visto da una parte e dall’altra nelle ultime partite, ci sarà da divertirsi. Padova ha certamente qualcosa di più, come dice la classifica, per cui credo parta favorita però noi siamo consapevoli di poter dire la nostra in qualsiasi momento. Si affrontano due squadre che sanno murare, che hanno punti di forza che possono far valere durante la gara. Un po’ come succede in tante partite credo che la battuta sarà importante”.

Grazie proprio alla vistosa crescita e all’accelerazione di queste ultime partite, la Consar si è messa in una posizione di classifica che la tiene lontana dalla zona retrocessione e le permette di mettere nel mirino un posto nelle prime otto al termine dell’andata, che sancirebbe l’accesso ai quarti di Coppa Italia a gennaio. “Come ho già detto in altre occasioni, guardare la classifica adesso è molto relativo - osserva Bonitta - anche perché dobbiamo ancora fare il turno di riposo, quindi aspettiamo la fine del girone d’andata per capire quale direzione può prendere il nostro campionato. Per noi fare i punti in questo momento vuol dire soprattutto consolidare la salvezza, non avvicinarsi ad un altro obiettivo che non abbiamo fissato”.

Se in casa Kioene c’è un ex Ravenna, il centrale Alberto Polo, in maglia giallorossa nella stagione 2015/16, in casa Consar c’è un ex… mancato. Matteo Bortolozzo, infatti, è nato in provincia di Padova ma con la Pallavolo Padova non ha mai giocato. “Sono andato subito a giocare a Treviso e quindi Padova l’ho sempre trovata aldilà della rete – racconta il centrale - sia nelle giovanili o nelle varie Junior League sia quando giocavo in A2, però so che è una bellissima realtà, con un settore giovanile organizzato e competitivo. La Kioene gioca bene, è una squadra piena di buonissime individualità, è in un gran momento come noi e sicuramente va affrontata mostrandole grande rispetto ma senza avere alcun timore. Partita da playoff? Io penso che il nostro obiettivo primario deve continuare a essere quello di salvarci e di volare abbastanza bassi, anche se devo dire che la fiducia che ho in questa squadra aumenta ogni giorno di più non solo per i risultati che stiamo ottenendo ma anche per il salto di mentalità che abbiamo avuto e per la qualità molto alta degli allenamenti che facciamo in settimana”.

Le iniziative a corredo In coincidenza con l’ultima partita in casa del 2019 (le prossime, infatti, saranno a Piacenza sabato 14 nell’anticipo televisivo e a Trento il giorno di Natale), la società ha pensato di allestire alcune iniziative collaterali. Alla presenza dei ragazzi del settore giovanile, si terrà prima del match la consegna alla società del Marchio Oro di certificazione di qualità del settore giovanile per il periodo 2020/2021 valido per questa e per la prossima stagione. E’ il quinto Marchio Oro di qualità consecutivo che viene attribuito al Porto Robur Costa, una delle otto società in regione ad avere ottenuto tale certificazione. Poi verranno presentate due nuove collaborazioni: quella con lo Zodiaco, società di ginnastica ritmica di Ravenna che con due sue atlete fresche di conquista della medaglia d’argento ai

campionati di specialità Gold, proporrà alcune brevi esibizioni negli intervalli tra un set e l’altro; e quella con Ravenna Teatro che in occasione di questa partita, premierà il vincitore di tappa del contest Giveaway, l’iniziativa attiva su instagram per ogni partita casalinga che premia chi rilancia una condivisione di un contenuto, un tag ad un amico, un like, con due biglietti omaggio per lo spettacolo teatrale di Federico Buffa “Il rigore che non c’era”, al Rasi sabato 14 e lunedì 16 dicembre alle 21 e domenica 15 alle 15.30.