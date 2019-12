La Consar si fa rimontare da Piacenza e cede al tie break

La Consar Ravenna torna a casa da Piacenza con un punto e conferma per il momento il sesto posto salendo a quota 16. Piacenza è riuscita compiere una rimonta importante: sotto 2-1, i biancorossi tirano fuori la grinta che li ha contraddistinti in questa prima parte di stagione e portano gli ospiti a giocarsi la vittoria al quinto set. Sugli scudi tra i piacentini Dick Kooy, autore di 24 punti e Fei, subentrato in partita al posto di Gabriele Nelli: il capitano dà un grande contributo ai compagni, trasmettendo la giusta carica e mettendo a terra 14 punti e risultando Mvp della partita.