La Consar Volley Ravenna corsara contro il Top Volley Latina per 3-0 nella prima partita amichevole del torneo Hot Buttered di Viterbo, organizzato dal Tuscania Volley. In avvio il coach della Top Volley Latina schiera Sottile in palleggio opposto a Gavenda, di banda Parodi e Palacios, Rossi e Barone al centro con Tosi libero, poi nel corso del match spazio anche per Gitto, Ngapeth e Pei. Meno cambi in casa Ravenna con la stessa formazione riproposta in tutti e tre i set. Molto fallosa Latina che ha sbagliato ben 15 battute mentre c’è stato sostanziale equilibrio in tutti gli altri fondamentali. Simone Parodi per Latina s’è consacrato miglior realizzatore della Top Volley con 14 punti (50% in attacco) seguito da Filip Gavenda che è andato a segno 12 volte, mentre dall’altra parte della rete in casa Ravenna il migliore è stato Raffaelli (17 punti e 59% in attacco) seguito da Smidl (16 punti e 57% in attacco).

TOP VOLLEY LATINA – CONSAR RAVENNA 0-3

TOP VOLLEY LATINA: Gavenda 12, Parodi 14, Gitto 1, Sottile 1, Ngapeth 2, Barone 3, Tosi, Rossi 3, Huang Pei 1, Palacios. Ne: Caccioppola. All. Tubertini

CONSAR RAVENNA: Russo, Raffaelli, Saitta, Goi, Elia, Smidl, Marchini, Lavia. Ne: Suljagic, Di Tommaso, Cardia, Frascio All. Graziosi

Arbitri: Carcione (Roma) e Grassia (Roma), video check Andrea Rizzo, ref. Luigi Dell’Orso

Parziali: 24-26 (30’), 19-25 (27’), 21-25 (31’)

Note: Latina: ricezione: 49% (32%), attacco 40%, aces 2 (errori 15), muri pt. 8; Ravenna: ricezione: 48% (28%), attacco 56%, aces 4 (errori 11), muri pt. 8;