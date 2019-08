La Darsena si colora di giallorosso per i giocatori e i fan del Ravenna

Una Darsena giallorossa per omaggiare i giocatori del Ravenna che, martedì sera, sono stati accolti da un bagno di folla accorsi sul Candiano per salutare la squadra della propria città. La presentazione del Ravenna Fc, alla quale hanno preso parte anche l'assessore allo sport Roberto Fagnani e le "magliette gialle" dei volontari di 'Lavori in Comune', è sempre un momento iconico nella stagione del team.

Quest'anno a ospitare l'evento è stato il Darsenale, un locale inaugurato quattro mesi fa che sta dando un grande impulso al quartiere Darsena, e proprio questo aspetto è stata la chiave di scelta della location. Il momento ideale, dopo il rientro dalle ferie, per potere conoscere la nuova squadra che, prossima a un’avvincente stagione, andrà a difendere i colori della città in un campionato ricco di numerosi derby. La data della presentazione non può che anticipare l’esordio casalingo dei leoni giallorossi che, infatti, affronteranno proprio il primo di questi derby la domenica successiva contro la Reggiana al Benelli.