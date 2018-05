La disabilità "salpa" allo Yacht club con "Un giorno da marinai"

Si è svolta domenica presso la sede del Ravenna Yacht Club di Marina di Ravenna la seconda edizione della manifestazione di solidarietà “Un giorno da Marinai” in collaborazione con l’associazione Anffas di Modena. Lo scopo dell'associazione, ormai operativa su tutto il territorio nazionale, è la valorizzazione di giovani affetti da disagi cognitivi e di relazione dando loro strumenti di autonomia e di reciproca stima. L'associazione agisce dando anche supporto alle famiglie che da sempre sono in prima linea, per rendere sopportabile il peso dei disagi dei loro congiunti.

A Modena l’Associazione Lunga Rotta, appassionati di vita di mare e scuola per il conseguimento della patente nautica, ha elaborato insieme ad Anffas un programma di avvicinamento dei ragazzi alla vita di mare e alla navigazione a vela. Il connubio tra Lunga Rotta e il Ravenna Yacht Club è stato automatico: rientra infatti nella mission del Ryc svolgere attività sociali con fini solidali, svolgendo attività di sensibilizzazione verso le scuole della provincia di Ravenna e ospitando allievi sulle imbarcazioni a vela messe a disposizione dai soci del circolo. Così è stato domenica, durante lo svolgersi della veleggiata giunta alla seconda edizione: ci sono stati cambi al timone delle imbarcazioni, collaborazione durante le manovre, una partecipazione molto sentita e in certi momenti commovente. Al rientro in porto nei locali del Ryc è stato offerto un buffet al quale tutti i partecipanti e assistenti hanno aderito con entusiasmo. Numerose le testimonianze dei ragazzi che hanno voluto ringraziare e ribadire la volontà di ripetere l’esperienza per la prossima terza edizione.

L’evento godeva del patrocinio del Comune di Modena e del Comune di Ravenna e in rappresentanza di questo, era presente l’assessore allo Sport e al Territorio Roberto Fagnani che ha ribadito nel suo discorso quanto si colloca giustamente lo spirito della manifestazione che si stava svolgendo nel tessuto della città di Ravenna che porta nel suo Dna il mare, la vita di mare e la solidarietà che ne consegue. Ha invitato infine gli enti organizzatori a perseguire su queste iniziative garantendo incondizionatamente il sostegno della Città di Ravenna.

