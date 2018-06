La 'Due giorni mare' compie 40 anni e festeggia con tornei di volley, dodgeball e 'tchoukball'

La Due Giorni Mare, una sorta di festa di fine annata sportiva per le società di volley affiliate al comitato Csi, compie 40 anni. In occasione di questo compleanno ha deciso di ritornare all’antico, ripristinando la sua veste originale, legandosi in una sorta di gemellaggio a un’altra importante ricorrenza per la città di Ravenna: i cent’anni dall’arrivo del volley in Italia grazie alle truppe americane che approdarono nel luglio del 1918, al tramonto del primo conflitto mondiale, alla base idrovolanti a Porto Corsini portando con loro un pallone da pallavolo.

Venerdì 8 (a partire dalle ore 15) e sabato 9 giugno (si comincia alle 9), sui campi antistanti il bagno Villaggio del Sole di Marina Romea (a pochi metri di distanza dalla base di Porto Corsini), ancora quartier generale della manifestazione, 33 società provenienti da 6 regioni, in rappresentanza di 14 province tra cui Ravenna e Forlì-Cesena per un totale di 44 formazioni in gara e di oltre 400 presenze nel weekend si sfideranno nelle sette categorie previste: Under 12 (una novità), Juniores, Allievi, Ragazze Misto, Open misto, ancora con la vecchia versione del 6x6, sand volley femminile e maschile. A integrare il programma dei 40 anni, ci saranno tornei esibizione di dodgeball, la cosiddetta “palla avvelenata” tradotta in disciplina sportiva proprio dal Csi, e di tchoukball, una sorta di pallamano multiuso essendo concepita come attività scolastica, gioco familiare, passatempo rilassante e anche come sport competitivo, per mantenere una finestra su discipline che sono entrate a far parte del cartellone di eventi della Due Giorni Mare. E per celebrare tutti insieme il compleanno, domenica 10 giugno la carovana della Due Giorni Mare si sposta a Mirabilandia, dove in mattinata verranno effettuate le premiazioni.