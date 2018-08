La Fondazione Nuovo villaggio del Fanciullo è stata ospite del Genoa Calcio

Giovedì scorso la Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo ha ufficializzato la collaborazione con il Genoa Calcio nella sede della squadra di Serie A, a Genova. La partnership è nata con lo scopo di avviare un importante progetto sportivo dedicato alle scuole presenti nella regione di Casamance, nel sud del Senegal, dove la Fondazione ravennate opera già da tempo in collaborazione con l’associazione di volontariato Kalambeno. La società sportiva rossoblu - grazie all’interesse e al supporto dell’allenatore ravennate Davide Ballardini, amico della Fondazione da diversi anni - offrirà la propria collaborazione per il progetto sportivo “Le Sport est pour tout the monde” che mira a rilanciare lo sport come vera e propria materia scolastica all’interno delle scuole medie inferiori superiori della Casamance, in un’ottica di integrazione tra scuole, creando sinergie e contribuendo al consolidamento della pace e del rispetto tra popoli.

Nello specifico, il Genoa Calcio ha fornito divise, tute e materiale sportivo come coppe e palloni dei campioni della squadra di Serie A. L’idea è quella di offrire il materiale sportivo a tutti i bambini e ragazzi dei villaggi senegalesi, facendo nascere in loro la volontà di praticare sport, rendendoli importanti e motivati. In occasione della nuova missione della Fondazione prevista per dicembre 2018, tutti i materiali donati dalla società sportiva genoana saranno consegnati ai bambini della Casamance. All’evento erano presenti il direttore generale della Fondazione, Patrizio Lamonaca; l’allenatore del Genoa Davide Ballardini, il responsabile marketing del Genoa Daniele Bruzzone e tutti i calciatori della prima squadra rossoblu.