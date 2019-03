La Foris Index Cm Conselice sconfitta a testa alta contro Sassuolo

Ancora una sconfitta per la Foris Index Cm Conselice, battuta 3-0 sul proprio campo dal Sassuolo in piena lotta per vincere il campionato. La prova, però, è tutt’altro che negativa per la squadra di Zanni che, per lunghi tratti, ha giocato alla pari con una delle squadre più solide e forti del torneo con una squadra sempre più giovane. Nel primo set è addirittura la Foris Index Cm a prendere il comando delle operazioni e a portarsi sul 16-13 e sul 21-19 ma nel finale soffrono il ritorno di un Sassuolo molto concentrato che ribalta la situazione e vince 25-23.

Nel secondo parziale si invertono le parti: Sassuolo inizia meglio (8-6), mantiene il vantaggio nella parte centrale del set (16-13) e accelera nel finale: 25-20. Nel terzo set sembra tutto facile per il Sassuolo che vola sul 16-11 e sul 21-16 ma nel finale si distrae e subisce il ritorno dei gialloblù che arrivano sul 22-23 prima di subire i due punti finali per il 25-22 conclusivo.