La Foris Index Cm Conselice strappa con i denti il primo punto stagionale perdendo 3-2 una difficile partita sul campo dello Spezzano. Partita dai due volti, con i modenesi assoluti padroni del campo nei primi due parziali ed il ritorno della Foris Index dal terzo set in poi con una chiusura tutta a favore della squadra di casa nel tie break. La Foris Index deve ancora fare a meno dell’acciaccato Saiani e dell’opposto Zoli e Valli ha le scelte obbligate. Nel primo set Spezzano parte fortissimo (16-9) e resiste al ritorno dei gialloblù (21-17) chiudendo 25-19. Secondo set in fotocopia con la Foris Index che molla prima la presa e si arrende col punteggio di 25-17. Nel terzo set la squadra di Valli ha il merito di restare in scia dei rivali che provano la fuga e nel finale riesce a ribaltare la situazione (21-18) prima di imporsi 25-20. Nel quarto parziale i romagnoli prendono il largo progressivamente e si impongono con un gran finale 25-18. La Foris Index tiene il ritmo dei padroni di casa in avvio di tie break, poi subisce un parziale di 4-0 e si arrende con il punteggio di 15-9.