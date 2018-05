'La Maratona è di Ravenna': cercasi aiutanti, in palio un viaggio a Parigi

Mancano sei mesi circa alla 20esima edizione della "Maratona di Ravenna Città d’Arte", il grande evento sportivo, turistico, enogastronomico che nel weekend dell’11 novembre 2018 porterà nel capoluogo bizantino migliaia di runner da tutto il mondo. E a sei mesi dall’appuntamento Ravenna Runners Club, l’associazione che dal 2011 organizza la Maratona, chiama a raccolta l’intera città a sostegno dell’iniziativa.

"Negli ultimi anni la Maratona è cresciuta – spiega Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club – sino a diventare uno degli eventi più partecipati in ambito nazionale e non solo. L’impegno che ci attende è sempre maggiore di anno in anno, per garantire divertimento e sicurezza ai partecipanti, ma anche un ritorno di immagine e di promozione turistica per la città di Ravenna e per tutto il territorio circostante, anche oltre i confini provinciali. È un impegno che affrontiamo con piacere, ma per il quale, viste le dimensioni assunte dall’evento, vorremmo condividere il piacere dell’organizzazione con tutta Ravenna. Al nostro fianco ci sono, da sempre, la Uisp e alcune società podistiche del Coordinamento territoriale con i loro preziosi volontari, le Pro Loco di Punta Marina e Lido Adriano, i comitati cittadini e diverse scuole che con il loro travolgente entusiasmo giovanile hanno portato una ventata di novità, oltre a una serie di associazioni che si impegnano nei giorni della Maratona. Ora ci poniamo l’ambizioso traguardo di consolidare ed implementare i grandi numeri raggiunti lo scorso anno grazie al supporto della città".

Ecco dunque il nuovo slogan in vista dell’11 novembre: "La Maratona è di Ravenna", un motto che trova anche il sostegno dell’amministrazione comunale e delle principali associazioni del territorio. L’idea è quella di sottolineare come questo evento appartenga a tutta la città e dunque ai suoi cittadini, uno per uno, così come alle sue istituzioni, alle attività produttive e a quelle turistiche, alle associazioni di volontariato eda tutte quelle che caratterizzano la vita sociale ravennate. E proprio perché la Maratona è di tutta la città, chiunque può contribuire alla riuscita della manifestazione a suo modo, in base alle proprie capacità e al proprio tempo libero, alla sua passione e alle sue idee, in maniera trasversale e aperta. Chiunque voglia supportare l’organizzazione della Maratona può segnalare il proprio nome o quello dell’associazione che rappresenta, con un riferimento su come e dove essere contattato, inviando una mail a info@maratonadiravenna.com. Per ringraziare chi in questi mesi vorrà dare il proprio supporto, Ravenna Runnes Club metterà in palio, a sorteggio, due biglietti aerei per un volo andata e ritorno a Parigi. I biglietti saranno sorteggiati tra coloro che parteciperanno come volontari all’organizzazione di tutte le tre manifestazioni promosse da Ravenna Runners Club ovvero la "Ravenna Night Run", la 5 km in notturna su circuito cittadino del prossimo 2 giugno, "Ravenna Running Tour", circuito podistico dal 31 agosto al 2 settembre fra Marina Romea, Casalborsetti e Porto Corsini, e naturalmente il weekend della "Maratona di Ravenna Città d’Arte" dal 9 all’11 novembre 2018.