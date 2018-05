La nuova piastra polivalente è quasi pronta a ospitare tornei e sportivi

Sono in fase di ultimazione a Massa Lombarda i lavori per la trasformazione di una piastra polivalente di fianco al palazzetto dello sport, in via Fornace di Sopra. In origine tale spazio era in cemento e scoperto, mentre tra qualche settimana la città potrà usufruire di una struttura riscaldata, coperta in modo permanente con archi lamellari e doppio telo, prezioso per il risparmio energetico. Inoltre, il nuovo impianto sarà dotato di illuminazione a led. È in corso anche la realizzazione di una pavimentazione sportiva, per un uso polivalente da parte di più discipline sportive, oltre a uno spogliatoio esterno per rendere la struttura funzionalmente autonoma. Il costo complessivo è di 250mila euro, 100mila dei quali investiti direttamente dall'Amministrazione comunale, in aggiunta ai 150mila messi a disposizione con un mutuo senza interessi dal Credito sportivo italiano.

"Anche questo investimento dimostra che gli impegni assunti da questa giunta vengono rispettati nei termini e nei modi più utili alle esigenze e ai bisogni espressi nell'ascolto continuo dei nostri concittadini - afferma il sindaco Daniele Bassi - In questo caso le associazioni di volontariato sportivo che, da anni, chiedono spazi adeguati per sviluppare la propria attività, a beneficio in particolare dei più giovani. Al contempo, mentre si sviluppa e completa questo importante investimento, stiamo adeguando uno spazio attrezzato nel cortile interno del nostro centro giovani, dove chiunque potrà praticare liberamente qualche sport di squadra, ovviamente nel rispetto di regole definite. Già dall'11 giugno, la piastra ricavata al centro giovani ospiterà un torneo di basket".