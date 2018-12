La Rekico va a Lecco a caccia del colpo grosso

Sarà il caldissimo PalaBione, tana della Gimar Lecco, il teatro dell’ultima gara del 2018 della Rekico. Un campo che ha regalato grandi soddisfazioni ai faentini (vittoria per 63-61 nella stagione 2016/17), ma anche delusioni (nello scorso campionato è arrivata una sconfitta per 52-72), da sempre uno dei più difficili da espugnare di tutto il girone. A questa insidiosa partita in programma domenica alle 18, i Raggisolaris si presenteranno con grandissime motivazioni e con l’intenzione di sfruttare al meglio le ultime due gare del girone d’andata per restare in vetta alla classifica al giro di boa del campionato. Come sempre la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale dei Raggisolaris.

L’AVVERSARIO – La sfida tra Raggisolaris e Lecco è diventata ormai una classica della serie B. Nelle ultime due stagioni, sono state protagoniste di un avvincente testa a testa per raggiungere il quinto posto al termine della regular season, e in entrambi i casi a prevalere sono stati i faentini. Anche quest’anno la Gimar Lecco ha allestito un roster dalle grandi ambizioni e interamente rinnovato ad esclusione della guardia Alberto Cacace, faticando però ad inizio stagione a trovare le vittorie. L’allenatore Antonio Paternoster (alla guida di Agropoli in B e a Reggio Calabria in A2) ha poi trovato i migliori meccanismi, portando Lecco ad una striscia di cinque successi consecutivi, terminata nell’ultima giornata a Vicenza. La Gimar ha un organico con tanta esperienza e qualità e soprattutto con molti tiratori pericolosi. Vecchie conoscenze di coach Friso sono il playmaker Michael Teghini (secondo realizzatore dei suoi con 11.9 punti a gara) e il pivot Luigi Brunetti (10.2 punti), entrambi arrivati da Barcellona Pozzo di Gotto (serie B), mentre il miglior marcatore è Roberto Marinello, guardia tesserata da poche settimane da Costa d’Orlando (serie B) e capace di segnare 12.7 di media nelle sei gare disputate. Altro giocatore di grande impatto è Federico Di Prampero (ex Salerno, serie B), uomo fidato di Paternoster che ha già allenato in altri club, e a completare il reparto esterni ci sono il confermato Cacace, la guardia Mattia Molteni (ex Crema, serie B) e l’under Riccardo Chinellato (ala classe 2000), cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Cantù. Tanta qualità c’è anche nel reparto lunghi dove oltre a Brunetti ci sono l’ala Juan Manuel Caceres (ex Stella Azzurra Roma, serie B) e Luca Rattalino, pivot del 1997, nella scorsa stagione in serie A2 a Biella. Gli altri under nel giro della prima squadra sono Lorenzo Ghirlandi (dal settore giovanile), Riccardo Galasso (ex Virtus Cermenate, C Gold Lombardia), Andrea Ratti (dal settore giovanile), Marco Lomasto (dal settore giovanile) e Matteo Favalessa (dal Team 86 Villasante, C Gold Lombardia).

IL PREPARTITA – “Avere raggiunto la Final Eight di Coppa Italia è un grande traguardo per noi giocatori e per la società – sottolinea l’ala Marco Petrucci, reduce dai 26 punti contro Crema, il suo massimo in serie B – e ci darà ancora più stimoli per chiudere alla grande il girone d’andata per poi concentrarci sulla seconda parte di stagione. Ritorneremo a pensare alla Final Eight soltanto a marzo, perché adesso dobbiamo concentrarci su Lecco, squadra con un ottimo potenziale che ha rialzato la testa dopo un avvio di stagione non positivo. Ora che ha trovato i giusti equilibri sta risalendo la classifica e dimostrando il valore di tutti i suoi giocatori. Dovremo fare molta attenzione a Cacace, ala con molti punti nelle mani, e alla fisicità di un gruppo che ha ottime individualità in ogni reparto. L’importante sarà affrontare questa partita con lo stesso atteggiamento che ci ha permesso di vincere in casa di avversarie molto forti”.

PROSSIMO TURNO – La Rekico chiuderà il girone d’andata domenica 6 gennaio alle 18 in casa del Lissone Interni Bernareggio, mentre domenica 13 gennaio (ore 18) riceverà al PalaCattani l’Agribertocchi Orzinuovi.