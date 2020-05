La ripartenza della Serie C con una partita secca? Perplessità da Ravenna: "Penalizzante"

La ripartenza del campionato di calcio, in particolare della serie A, è un’ottima notizia, ma che il campionato di serie C possa chiudersi con una partita secca mi lascia molto perplesso". Ad affermarlo è l’assessore allo Sport, Roberto Fagnani, che condivide le preoccupazioni del presidente del Ravenna Fc, Alessandro Brunelli. "Trovo molto penalizzante la decisione di giocarsi un campionato in una gara unica", afferma Fagnani.

"Mi auguro che il Consiglio Federale possa arrivare ad una soluzione condivisa con i club che, oggettivamente, non hanno le stesse risorse economiche di quelli della massima serie in termini di sponsor e diritti televisivi per poter concludere nella stessa maniera il campionato, assicurando come è giusto situazioni di sicurezza per tutti - conclude Fagnani -. Un impegno economico che si aggiungerebbe alla beffa nel non considerare il merito sportivo raggiunto prima del lockdown, perché il Ravenna sarebbe obbligato a giocarsi in una sola partita l’esito di una intera stagione. Spero possano esserci ancora margini per una decisione diversa".