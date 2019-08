La squadra di pattinaggio artistico accolta in Municipio

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato le ragazze della squadra di Pattinaggio artistico Cervia e le allenatrici Laura Greco e Alice Zocca. Energia, passione, divertimento sono gli elementi costitutivi del Pattinaggio Cervia, una società sportiva nata 16 anni fa e che oggi conta ben 130 atleti dai 3 ai 20 anni.

La squadra nella stagione 2019 può annoverare successi agonistici di livello nazionale. Tra questi occorre segnalare il secondo posto dell'atleta cervese Giada Baldoni al Trofeo Nazionale UISP 2019 di Scanno (l'Aquila). Gli atleti agonisti del Pattinaggio Cervia parteciperanno alla fine di agosto al Trofeo Nazionale “Verde Azzurro” Aics che vedrà per la prima volta la collaborazione organizzativa tra i comuni di Cervia-Milano Marittima e Misano Adriatico. Il sindaco e l’assessore si sono complimentati per gli eccellenti risultati delle ragazze, augurando loro i migliori successi per il futuro.