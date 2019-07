La staffetta per ricordare la strage di Bologna passa anche da Conselice

Domenica 28 luglio la staffetta podistica “Per non dimenticare il 2 agosto 1980” arriverà a San Patrizio, a Conselice, alle 12.50 circa, in occasione del 39esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Il tratto che percorreranno i podisti conselicesi inizia dalla piazza di Massa Lombarda, con partenza alle 12.15 circa e arrivo appunto a San Patrizio, dove ci sarà la sindaca di Conselice Paola Pula a riceverli. Ci sarà poi la sosta ristoro per la carovana, organizzata da Atletica San Patrizio asd, seguita dalla ripartenza verso il ponte di Massa con arrivo previsto per le 14. Inoltre, Paola Pula parteciperà alla cerimonia di commemorazione della strage il prossimo 2 agosto a Bologna.