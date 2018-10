La Superbike alla scoperta dell'Argentina, Melandri: "Voglio mettermi alle spalle Magny Cours"

Il Circus del mondiale Superbike alla scoperta del nuovo circuito argentino di San Juan – Villicum. Il circuito, situato nel centro-ovest del paese non lontano dal confine con il Cile, è stato completato quest’anno ed è oggetto di grande curiosità da parte di Marco Melandri. "C’è molta attesa per questo round, era da un po’ che non si vedeva una pista nuova ed è sempre bello scoprire posti inesplorati. Sulla carta sembra un bel tracciato - commenta il portacolori della Ducati -. È probabile che inizialmente faticheremo tutti con il grip, non essendoci gomma sull’asfalto, ma i tempi miglioreranno costantemente. Una volta trovato il limite, capiremo meglio i valori in campo. Personalmente sono molto curioso e motivato. Vogliamo metterci alle spalle le difficoltà di Magny Cours e tornare immediatamente sul podio".