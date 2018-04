La Superbike torna in Europa, tappa ad Aragon. Melandri: "Mi sento in forma"

Aragon ospiterà il terzo round del mondiale Superbike, primo appuntamento in Europa del campionato delle derivate di serie. Marco Melandri, secondo nella classifica generale, è intenzionato a riscattare la deludente prova thailandese dopo la doppietta a Phillip Island. "Aragon è una pista che mi piace molto e nella quale ho ottenuto buoni risultati in diverse occasioni - afferma il portacolori della Ducati -. Sono contento di iniziare la fase europea della stagione da lì. Al netto delle difficoltà incontrate in Thailandia, mi sento in un momento di grande forma e sono convinto di poter essere veloce. Sono fiducioso sulle nostre possibilità di eliminare il problema che ci ha limitato per tornare a giocarci la vittoria o per lo meno il podio. Sembra che in Spagna potrebbe aggiungersi il meteo come variabile in più, quindi staremo a vedere".