La Teodora Torrione Ravenna entra nel mondo Romagna in Volley

Una società importante e prestigiosa entra nel mondo Romagna in Volley. Si tratta di Teodora Torrione Ravenna, una realtà attiva nel panorama sportivo della città fin dal 1981. Negli ultimi anni, l’attenzione della società ravennate si è riversata in particolare sulla pallavolo giovanile femminile, raggiungendo ottimi risultati (2018: titoli provinciali Under 12, Under 13 e Under 14, nonché settimo posto alle finali Nazionali Under 14; Under 19: titoli provinciali Under 12, Under 13 e Under 14, nonché titoli regionali Under 12 e Under 13). Nella stagione corrente Teodora Torrione conta oltre 120 atlete tesserate comprese nella fascia di età tra i 6 e i 18 anni; il campionato più importante a cui è iscritta è la serie C, disputata con un gruppo di atlete interamente Under 16 che partecipa anche al campionato di categoria regionale (allenatore Mattia Focchi).

La direzione tecnica della società è affidata a Mariagrazia Montevecchi e, da poche settimane, la carica di presidente è ricoperta da Samuele Ravaioli. Teodora Torrione è tra le società coinvolte nel progetto di qualificazione nazionale promosso dalla Federazione Italiana Pallavolo “Talento e territorio, l’Italia siete voi” (unica società del ravennate nell’elenco delle 110 società italiane selezionate); per il biennio 2019-20 e 2020/21 ha ottenuto il “Marchio di Qualità Argento per l’attività giovanile”.

Pietro Mazzi, coordinatore tecnico di Romagna in Volley, ha così commentato l’ingresso di Teodora Torrione: "Sia per il consorzio, sia a livello mio personale, l'entrata di Teodora Torrione all’interno del progetto è un grande stimolo e un’ulteriore occasione di confronto e di crescita per tutto il nostro movimento. Si tratta di un club che, grazie all’ottimo lavoro dei dirigenti e ad una guida tecnica di grande qualità ed esperienza (Montevecchi), ha saputo raggiungere e mantenere da diversi anni un alto livello, raggiungendo regolarmente finali regionali e nazionali, rappresentando così la massima espressione pallavolistica giovanile femminile del territorio ravennate e una delle più importanti a livello regionale. Quest’ingresso aiuterà sempre di più il consorzio Romagna in Volley a perseguire i propri obiettivi sportivi ed educativi, mantenendo viva la passione per la pallavolo e limitando l’abbandono precoce dell’attività".

"Quest’importante realtà della pallavolo femminile ravennate porta, all’interno di Romagna in Volley, ulteriori prospettive per le giovani leve del nostro bellissimo sport - aggiunge Maurizio Morganti, presidente del consorzio - Teodora Torrione Ravenna avrà a disposizione, per le proprie atlete, un ventaglio di opportunità: dalla formazione continua degli allenatori alla molteplicità delle opportunità di gioco, potendo puntare fino alla serie B1 Nazionale".