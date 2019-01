Le campestri danno il via agli "Athletic Games" 2019 di Atletica 85 Faenza

Con il "Cross country day" è ufficialmente partita la 26esima edizione degli "Athletic Games", i giochi sportivi studenteschi delle scuole di primo e secondo grado del distretto di Faenza organizzati da Atletica 85 Faenza BCC. Ben 543 atleti-studenti si sono ritrovati martedì al campo d’atletica comunale di Faenza per darsi battaglia nella corsa campestre. Le scuole che si sono sfidate nella bella, ma fredda, mattinata di sole sono state: ITS Oriani, Liceo Toricelli-Ballardini, IP Persolino-Strocchi, Ist. Alberghiero di Riolo Terme, ITIP Faenza, S.Umiltà, SM Brisighella, SM Strocchi, IC Europa, IC Faenza San Rocco e Granarolo, IC Bassi di Castel Bolognese, IC Pascoli di Riolo Terme e Casola Valsenio, IC Matteucci Faenza Centro. Il prossimo appuntamento è per le gare in pista in programma per il 16 aprile e 7 maggio, dopodiché, il gran finale con le staffette in Piazza del Popolo il 15 maggio.