Le ginnaste dell'Edera Ravenna al Gran Galà che chiuderà la Coppa del Mondo

Grande soddisfazione per la sezione di ginnastica ritmica dell’Edera Ravenna per l’invito fatto ad alcune ginnaste della società Ravennate dalla direttrice tecnica regionale ad esibirsi nel Gran Galà che chiuderà la Coppa del Mondo prevista nella tappa di Pesaro il 15 aprile. Saranno presenti le ginnaste Junior Prima Fascia Emma Bulzoni, Felicia Baes e Sofia Masci, mentre Caterina Marian ha dovuto rinunciare per infortunio. Nell'occasione sfileranno le maggiore ginnaste i fama mondiale, tra le quali la ravennate Milena Baldassarri.