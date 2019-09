Le giovanissime campionesse regionali della Teodora Mib Service ricevute in Municipio

Le giovanissime under 13 di Teodora Mib Service, laureatesi campionesse dell’Emilia-Romagna grazie al successo nella final four disputata a Modena domenica 2 giugno, sono state ricevute oggi in municipio dall’assessore allo Sport, Roberto Fagnani.

Alla conquista del trofeo regionale si sono aggiunti ben tre premi individuali che la giuria tecnica ha deciso di assegnare alla portacolori di Teodora Mib Service, Agnese Benzoni, come miglior centrale, a Sofia Casali miglior palleggiatore e a Martina Matrone MVP (Most valuable player) miglior giocatrice.

Nella categoria giovanile under 13 per Ravenna, con la direzione tecnica di Marigrazia Montevecchi, si tratta del terzo titolo di Campione dell’Emilia-Romagna vinto nelle ultime quattro stagioni ed il quarto nelle ultime sei.

Sono salite sul terzo gradino del podio al torneo “Pallavolo domani”, rassegna riservata alle formazioni vincitrici del titolo nelle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, disputatosi a Mareno di Piave (Tv) a metà giugno.

Queste le ragazze, allenate da Mattia Focchi, che hanno sollevato il trofeo regionale: Agnese Benzoni, Sara Caroli, Sofia Casali, Alessia Catalani, Asia Catalani, Emma Dall'Oppio, Giada D'Ischia, Miriam Kratou, Martina Matrone, Rebecca Monti, Caterina Ravaioli, Rebecca Romboli.