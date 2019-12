Lotta: bella gara e due medaglie per i Portuali Ravenna al torneo internazionale di Rovereto

I Portuali Ravenna rientrano con delle belle medaglie dalla gara che si è svolta sabato 7 dicembre nella palestra del Lotta Club Rovereto in occasione del Memorial Luciano De Biase, torneo internazionale di lotta greco romana e stile libero femminile.

In gara 250 atleti e varie nazioni. Per il sodalizio ravennate si sono distinti Michele Zicche che ha conquistato la medaglia d'oro nella categioria 67 kg senior, mentre Filippo Foli si aggiudica il bronzo nel 47 kg under 18.

Buoni piazzamenti per Andrea Vona negli 87 kg over 18, Melissa Kashami e Alice Cangini nei 57 kg lotta libera femminile.

Intanto i Portuali Ravenna pensano già alla prossima gara a Zagabria.