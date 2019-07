Lotta: quattro medaglie internazionali per i Portuali Ravenna al "Zadar Open"

Ancora 4 medaglie per i lottatori del C.S.R.C. Portuali Ravenna al torneo internazionale di lotta grecoromana e stile libero “Zadar Open" svoltosi sabato 6 luglio a Zara in Croazia.

Quattro sono stati gli atleti a rappresentare i colori del sodalizio ravennate e tutti sono riusciti a salire sul podio conquistando tre medaglie d’oro con Cusano Alessandro, kg 33 classe Ragazzi stile libero, Rivalta Gilles, kg 90 classe Esordienti greco-romana, Rivalta Leon, kg 80 classe Cadetti greco-romana e poi una medaglia d’argento grazie a Cusano Stefano, kg 36 classe Ragazzi stile libero.

Grande soddisfazione per tutto lo staff dei Portuali che al termine di una stagione agonistica già ricca di medaglie ha visto concludersi questo ultimo torneo con il decimo posto su 37 nella classifica per club, provenienti da 8 nazioni diverse con 228 atleti partecipanti, lasciando buone speranze per la ripresa dell’attività dopo la pausa estiva.