Lotta libera: due bronzi ai Campionati italiani per i Portuali Ravenna

Si conclude con due terzi posti la performance dei Portuali Ravenna ai Campionati italiani lotta stile libero, categoria esordienti e junior, di Ostia.

I complimenti vanno ad Alessandro Olei medaglia di bronzo nei 75 kg esordienti e a Melissa Kashami terza nei 54 kg lotta femminile.

Tre invece risultano essere i quinti posti con Leon Rivalta nei 74 kg junior, Gilles Rivalta negli 85 kg esordienti e Manchia Massimo nei 68 kg esordienti, dodicesimo posto per Alice Cangini nei 54 kg lotta femminile.

Amaro in bocca per l'infortunio capitato a Domenico Piccinini che lo ha costretto al ritiro nella finale per il primo e secondo posto nei 70 kg dei Campionati italiani Master D. Il circolo sportivo ravennate è comunque orgoglioso per il titolo conquistato da Piccinini in greco romana nella scorsa settimana.