Lotta olimpica: 5 medaglie per i Portuali in Croazia

Rientro in Italia molto positivo per i Portuali Ravenna che al Torneo "Open Pula" di Lotta Olimpica, sabato 1° giugno, hanno conquistato due medaglie d'oro, una d'argento e due di bronzo.

Al torneo croato primo posto per Gilles Rivalta cat.Kg.90 Ragazzi e medaglia d'oro anche per Alessandro Olei cat. Kg. 75 Esordienti. Secondo posto per Leon Rivalta cat. Kg.80 Cadetti. Terzo posto per Alessandro Romano cat.Kg. 65 Cadetti e Marco Mercatali cat. Kg. 71 Cadetti, inoltre partecipazione di Noel Rivalta nella categoria Kg. 61 Esordienti.

Grande soddisfazione per i due tecnici Federico Primelli e Carlo Shartos che hanno accompagnato il sodalizio Ravennate in trasferta a Pola.