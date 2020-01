Lotta: i Portuali festeggiano il titolo italiano di Leon Rivalta

Weekend ricco di soddisfazioni per il CSRC Portuali di Ravenna che ha gareggiato domenica 19 gennaio al campionato italiano di lotta greco-romana maschile e stile libero femminile categoria cadetti.

200 atleti di 43 società provenienti da tutta Italia si sono contesi l'ambito titolo di Campione sui tappeti di lotta del PalaPellicone di Ostia (Roma), dove ha sede la federazione italiana di judo, lotta, Karate ed arti marziali (FIJLKAM).

Ad aggiudicarsi il prestigioso titolo per il sodalizio ravennate è stato Leon Rivalta nei Kg 80, battendo prima ai punti il vice campione europeo liberista Niccolini di Livorno, poi il faentino Ferrini, il riminese Naghi ed in finale il barese Misceo per netta superiorità. La giovane promessa della lotta olimpica, 17 anni ad ottobre, ha dimostrato negli anni un costante e crescente impegno che grazie alla sinergia con lo staff tecnico e con i compagni di squadra dei Portuali, lo ha portato a salire sui podi nazionali ed internazionali, fino a conquistare il meritato titolo di campione italiano Cadetti 2020.

Sono inoltre arrivate anche due medaglie di bronzo per merito di Alessandro Romano, nei Kg 65 dove veniva battuto solo dal campione italiano in carica di Romaper stretta misura, e Alice Cangini che strappava la vittoria nel combattuto match di ripescaggio contro la napoletana ed in finale contro la romana Taolis.

Piazzamenti anche per Mercatali Marco, Kg 71, che in finale 3°-5° posto cede il passo al lottatore livornese, ed anche Manchia Massimo, Kg 80 e Kashami Melissa, Kg 57.