Lugo, buoni risultati per le squadre di tiro della Unuci

E’ ripresa l’attività agonistica delle squadre di tiro dell’Unuci Lugo. Dopo la partecipazione del 16/03/2019 all’11° Trofeo F.lli Pellas a Prugia, in cui la squadra ha ottenuto risultati lusinghieri, Domenica 24 Marzo a Genova alla 46^ gara interregionale di tiro organizzata da Unuci Genova, la squadra lughese, composta da Paolo Edoardo Gagliardi, Predrag. Nedanoski e Enrico Ricci ha ottenuto un eccezionale “ en plein” di assoluto rilievo.



Primi assoluti nella classifica a squadre ; nella classifica combinata : 1° Nedanoski, 3° Ricci, 6° Gagliardi; gara tiro veloce 1° Nedanoski. 2° Ricci. 4° Gagliardi; gara tiro mirato 2° Nedanoski, 6° Ricci, 8° Gagliardi. Un meritato plauso ai tiratori lughesi, che coordinati dal Ten. Paolo Edoardo Gagliardi, con entusiasmo, sacrifici e attenzione si dedicano a tale attività addestrativa e sportiva, contribuendo a far conoscere, in campo nazionale, il nome dell’UNUCI Lugo e della città di Lugo.