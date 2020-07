Unione della Bassa: convocato il coordinamento dello sport per la ripartira dopo il covid

È stato convocato per giovedì 9 luglio il coordinamento degli assessori allo Sport dei nove Comuni dell’Unione della Bassa Romagna: all’incontro saranno invitati anche i rappresentanti della sezione bassoromagnola dell’Unione veterani dello sport. “Questo coordinamento vuole essere un confronto sulla ripartenza del mondo dello sport post-Covid - ha dichiarato il sindaco referente Daniele Bassi -, nonché un’occasione per rafforzare la preziosa collaborazione con l’Unione veterani dello sport, in un clima di grande concertazione a tutela della pluralità e del dialogo che da sempre contraddistingue i nostri territori”.

“Le questioni da affrontare sono tante e complesse, per questo vogliamo che ci sia una grande partecipazione - ha aggiunto il sindaco Bassi -. Concordiamo con l’Unione veterani dello sport, che in una lettera ai propri associati ha evidenziato come lo sport debba diventare un elemento unificante del territorio; anzi, vorrei dire che questa è da sempre una funzione imprescindibile dello sport. Per questo sarà molto importante studiare una ripartenza in stretta connessione con il mondo della scuola, anch’essa alle prese con tutte le difficoltà di questa fase; siamo certi che scuola e sport, insieme, possano aiutarsi reciprocamente e darsi la forza necessaria per ricostruire quanto in questi mesi è andato perduto, soprattutto in termini di relazioni umane e sociali”.