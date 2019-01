Lunch match per l'OraSì per la prima di ritorno e diretta tv al Pala De Andrè

Inizierà domenica prima del solito il girone di ritorno del campionato di A2 Est, esattamente alle 12 di (diretta Tv su Sportitalia) quando al Pala De Andrè andrà in scena l'atteso anticipo tra OraSì ed Assigeco Piacenza. E' lecito aspettarsi una gara molto combattuta ed equilibrata, proprio come accadde un girone fa quando Ravenna andò sotto anche abbastanza nettamente ma poi riuscì a rimontare con Smith in evidenza e ad imporsi con una bomba di Montano a 14 secondi dall'ultima sirena.

L'Assigeco Piacenza però viene da due grandi vittorie, a Treviso e nel derby, ed arriva conseguentemente al top della condizione psico-fisica a questo appuntamento. L'OraSì, comunque, dal canto suo ha ritrovato i due punti contro Ferrara e vuole continuare su questa linea, affidandosi anche al solito, encomiabile sostegno del proprio pubblico. Due gli ex giallorossi presenti nell'Assigeco: soprattutto coach Ceccarelli, quattro anni a Ravenna come assistente di Giordani prima e Martino poi ma anche head coach nello scudetto 2014 conquistato dall'Under 19 Elite del Basket Ravenna, e Gherardo Sabatini, in maglia OraSì due campionati fa.

"Affronteremo una squadra in un grande momento, perchè le vittorie a Treviso e nel derby di Piacenza dicono questo - esordisce coach Andrea Mazzon -. L'Assigeco ha senza dubbio una fisicità superiore alla nostra e con grandi talenti come Murry, uno che la Nba l’ha fatta per davvero. Da parte nostra dovremo confermare lo spirito di sacrificio e di collaborazione visti contro Ferrara per conquistare i due punti che vogliamo in questa circostanza, ma sarà altrettanto importante non lasciare troppi canestri facili ai nostri avversari”.